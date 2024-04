Zema disparou críticas ao veto do presidente Lula no projeto das saidinhas temporárias

O governador Romeu Zema (Novo) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por vetar parcialmente o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Para o governador mineiro, a escolha do presidente "apoia criminosos contra a vontade dos brasileiros". Zema ainda disse que a decisão do presidente coloca em risco a população.

A proposta das saída temporárias foi aprovada pelo Congresso Nacional e apoiada por Romeu Zema, inclusive sendo um dos que pressionou pela tramitação do projeto. Com o veto, Lula manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas.

Moro após veto de Lula: 'Confirma o porquê foi o favorito nos presídios'



Inacreditável o Presidente da República apoiar criminosos contra a vontade dos brasileiros. A decisão dele em manter as “saidinhas” de presos beneficia condenados, vários envolvidos em violência contra mulher, colocando em risco a segurança de todos. Lugar de bandido é na cadeia. — Romeu Zema (@RomeuZema) April 12, 2024





"Inacreditável o Presidente da República apoiar criminosos contra a vontade dos brasileiros. A decisão dele em manter as “saidinhas” de presos beneficia condenados, vários envolvidos em violência contra mulher, colocando em risco a segurança de todos. Lugar de bandido é na cadeia", disse Zema, em suas redes sociais, nesta sexta-feira(12/4).

Trecho vetado

Em sua decisão, Lula vetou o trecho que se refere às visitas familiares por inconstitucionalidade. "A proposta de revogação do direito à visita familiar, enquanto modalidade de saída temporária, restringiria o direito do apenado ao convívio familiar, de modo a ocasionar o enfraquecimento dos laços afetivo-familiares que já são afetados pela própria situação de aprisionamento", escreveu Lula ao argumentar as razões do veto.



O Congresso Nacional pode derrubar o veto presidencial, podendo reestabelecer as restrições. Lideranças do parlamentar já dão como certa a derrubada do veto.