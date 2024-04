O senador Sergio Moro (União-PR) foi um dos parlamentares da oposição a criticar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que acaba com as saídas temporárias. Para o parlamentar, a atitude do presidente de vetar a proposta aponta o "porquê ele foi o candidato favorito nos presídios", em referência às eleições de 2022.

A proposta das saída temporárias foi aprovada pelo Congresso Nacional e apoiada por Sergio Moro, mas vetada parcialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa quinta-feira (11/4). Como mostrou o Estado de Minas, à época das discussões do projeto, o ex-juiz federal foi um dos articuladores da reformulação da proposta para que o benefício fosse mantido apenas para detentos do regime semiaberto que estudam e trabalham.

Parlamentares da oposição já se articulam e prometem derrubar o veto ao projeto das saidinhas. "Lula, ao vetar a lei que colocava fim à saidinha dos presos nos feriados, ignora as vítimas e a segurança da sociedade, e confirma o porquê foi o candidato favorito nos presídios. Vou trabalhar com meus pares para derrubar o veto", escreveu o senador Sergio Moro, no X (antigo Twitter), na noite dessa quinta-feira (11/4).



Lula, ao vetar a lei que colocava fim à saidinha dos presos nos feriados, ignora as vítimas e a segurança da sociedade, e confirma o porquê foi o candidato favorito nos presídios. Vou trabalhar com meus pares para derrubar o veto. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 11, 2024

Saidinhas

O presidente Lula vetou parcialmente o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Com isso, ele manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas. O Congresso Nacional pode derrubar o veto presidencial, podendo reestabelecer as restrições.

Lideranças do Congresso Nacional já dão como certa a derrubada do veto.