O ex-presidente Jair Bolsonaro dividiu a posição de parlamentares na Câmara Municipal de João Pessoa e na Assembleia Legislativa da Paraíba. Na primeira casa legislativa, ele recebeu o título de persona non grata, aprovado na semana passada pelos vereadores. Já na assembleia estadual, recebeu o título de cidadão paraibano, nesta sexta-feira (12).

Ambas as votações ocorreram em razão dele ter anunciado visita ao estado nordestino. A proposta para tornar o capitão reformado do Exército alguém que não é bem-vindo na cidade partiu do vereador de Junio Leandro (PDT) e foi chancelada pela maioria.

“A Câmara Municipal de João Pessoa concede a Jair Bolsonaro o título de persona non grata pelos constantes ataques xenofóbicos e infundados ao povo nordestino", diz o documento. Na Assembleia Legislativa da Paraíba, de acordo com informações da instituição, o título de cidadão paraibano foi concedido a Bolsonaro em uma sessão conjunta com a casa legislativa municipal.

A honraria foi proposta pelo deputado estadual Wallber Virgolino. “Felizmente eu tenho a oportunidade de entrar para a história, de homenagear um dos políticos que tem a maior liderança do Brasil. Bolsonaro fez muito pela Paraíba, na época da pandemia, apesar de todas as críticas, mas quem trouxe respiradores, quem trouxe vacinas para o povo paraibano foi ele. Com certeza a Assembleia também escreve sua parte na história, por me proporcionar a fazer essa homenagem”, disse o parlamentar.