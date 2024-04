Em João Pessoa, capital da Paraíba, onde recebe nesta sexta-feira (12/04) o título de cidadão honorário concedido pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Municipal da capital, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou com seus aliados, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL-PB) e o pastor Sérgio Queiroga (Novo-PB) e chegou a dar uma bronca pública neles.





Bolsonaro não gostou do protocolo estabelecido pela direção do aeroporto Castro Pinto, na cidade de Bayeux, Região Metropolitana da Paraíba, que proibiu a aglomeração de apoiadores no saguão do local e os direcionou para uma entrada lateral, onde houve um pequeno tumulto, forçando o ex-presidente a discursar do lado de fora.

O ex-presidente se irritou, chamando Queiroga de "fraco" e "sem autoridade" e chegou a empurrar o pastor para trás, quando ele se aproximou do ex-presidente. As imagens foram capturadas pela TV Arapuan/Band.

Queiroga é pré-candidato a prefeito de João Pessoa e o pastor é cotado para ser seu candidato a vice. Após desembarcar na cidade, o ex-presidente participou de uma motociata e no começo da noite, antes da cerimônia da entrega do título de cidadão honorário, ela participa de um ato de apoio à candidatura de Queiroga.



Nas eleições de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em João Pessoa, mas a diferença em relação a Bolsonaro, que disputou a reeleição foi pequena. Lula recebeu 229.251 votos, o equivalente a 50,10% do total da cidade. Já Jair Bolsonaro (PL) foi a escolha de 49,90% dos eleitores e recebeu 228.326 votos.