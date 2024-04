Bolsonaro aparece recebendo oração e unção no tornozelo e nos pés

Um vídeo em que Bolsonaro aparece recebendo oração e unção no tornozelo e nos pés viralizou nas redes sociais. No registro, empresários do Mato Grosso oram pelo ex-presidente e pedem que ele volte à Presidência da República.

"Tua palavra diz que onde ele colocar a planta dos pés, ele vai prosperar. Nós destravamos aquilo que colocaram no seu tornozelo", diz um dos evangélicos presentes. Bolsonaro esteve em Cuiabá, na última segunda-feira (8/4). Um dos empresários que aparece no vídeo é Reinaldo Moraes, conhecido como "Rei do Porco".

Nas redes sociais, alguns internautas brincaram com a situação, afirmando que os empresários evangélicos estariam preparando o tornozelo de Bolsonaro para receber uma tornozeleira eletrônica, enquanto outros criticaram a utilização da religião na política.

bolsonaro já tá botando os crente pra orar pro pé que vai entrar a tornozeleira eletrônica kkkkkkkkkk pic.twitter.com/dastY7x5s5 — deus (@tiagosantineli) April 11, 2024

"Se isto for cristianismo, eu sou ateu. O evangelicalismo brasileiro foi tomado de assalto por gente sem um pingo de vergonha na cara. Em outros tempos, unanimemente os crentes chamaram isso de idolatria. Hoje a maior parte defende", disse um internauta.

"Enquanto Jesus lavava os pés de seus discípulos, em sua maioria camponeses e pescadores, alguns de seus seguidores preferem ungir os pés de quem se locupleta da ignorância de seu séquito para alcançar o poder e escapar da justiça", afirmou outro.

Bolsonaro esteve em Cuiabá para o aniversário de 305 anos da cidade. Na ocasião, ele aproveitou para declarar apoio à pré-candidatura do deputado federal Abilio Brunini (PL-MT) à Prefeitura de Cuiabá.