Giovanna de Souza*

As eleições suplementares para prefeito e vice no município de Bertópolis serão em 9 de junho. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Vale do Mucuri/Jequitinhonha.



Bertópolis é a primeira cidade mineira a ter eleições suplementares referentes às eleições de 2020. Isso porque os mandatos do prefeito Aristides Angelo Rossi Depolo (PSD), e do vice-prefeito, José Pinto Coelho (PTB), foram cassados por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2020.



Desde então, o presidente da Câmara de Vereadores do município continua respondendo pelo Executivo municipal até a eleição dos novos representantes.



Inscrições de candidaturas

Os órgãos partidários poderão se reunir em convenções entre os dias 23 e 28 de abril para debater a escolha dos candidatos. Assim que o candidato for escolhido, caso ele ocupe um cargo gerador de inelegibilidade, ele deve se afastar no prazo de 24 horas.

A entrega dos pedidos de registros de candidaturas à Justiça Eleitoral pode ser feita por transmissão na internet, no sistema da Justiça Eleitoral (CANDex) até o dia 2 de maio. As submissões devem ser feitas até as 8h do dia ou mediante entrega em mídia ao cartório eleitoral até as 19h.



Então, a partir do dia 3 de maio, os candidatos poderão iniciar a propaganda eleitoral, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.610/2019, que regularizou a propaganda nas Eleições de 2020, e pela Lei nº 9.504/1997.

Eleições em Bertópolis

No dia 9 de junho, estão aptos a votar os eleitores registrados no município de Bertópolis até o dia 10 de janeiro de 2024. Os locais de votação serão as mesmas Mesas Receptoras de Votos constituídas para as eleições de novembro de 2020. Quem não puder comparecer às urnas deverá fazer a justificativa até 4 de junho pelo aplicativo e-Título.

A diplomacia dos candidatos eleitos irá ocorrer até 14 de junho de 2024. Até o anúncio oficial, a partir de 2 de maio, o cartório eleitoral da 4ª ZE de Águas Formosas, responsável por Bertópolis, terá o funcionamento de 12h às 19h nos dias úteis, e das 13h às 19h aos sábados, domingos e feriados.

Além de Bertópolis, os municípios de Divisa Alegre e Japaraíba tiveram eleições suplementares no ano de 2022, enquanto Divisa Alegre precisou repetir o processo em 2023, juntamente de Lamin.