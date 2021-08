Eleições suplementares em MG: Antônio Carlos e Ibertioga elegem prefeitos

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), não houve troca de urnas com defeito nem ocorrências policiais (foto: Agência Brasil) Minas Gerais tiveram nesse domingo (1/8) eleições suplementares para prefeitura: Antônio Carlos e Ibertioga, na Região Central do estado.



Respectivamente, foram eleitos Marcelo Ribeiro (PSDB) e Ricardo (Patriota). Os municípios mineiros tiveram que realizar a votação porque os candidatos de 2020 tiveram registro de candidatura indeferido por rejeição de contas.









Em Antônio Carlos, o novo prefeito é Marcelo Ribeiro (PSDB), vice Cinho (PP), da coligação “Avança Antônio Carlos”. A chapa obteve 4.246 votos (60,06% dos votos válidos), contra 2.738 (38,73%) de Herbert (PTC) e Dimas Sales (MDB), coligação “Atitude e Trabalho”; e 86 (1,22%) de Precata e Irene (DEM).





Em Ibertioga, foram eleitos Ricardo (Patriota) e Pedrinho (PT - vice), da coligação "A força do povo", com 54,46% dos votos válidos (2.129). Em segundo lugar, ficaram Juquinha (PTB) e Jaeder (PV), da coligação "Unidos por Ibertioga", com 45,54% (1.780 votos).





Eleitores dos municípios que não compareceram às urnas nesse domingo têm até 30 de setembro para justificarem ausência. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou no sistema Justifica.





De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), não houve troca de urnas com defeito nem ocorrências policiais.

Suplementares em Minas Gerais

Outros três municípios mineiros já tiveram eleições suplementares em 2021: Campestre, no Sul de Minas, e Espera Feliz, na Zona da Mata, no dia 13 de junho; e São Gonçalo do Sapucaí, Região Sul do estado, em 04 de julho. Em Pedra do Anta, Zona da Mata, haverá nova votação no dia 12 de setembro.