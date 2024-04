O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) estará no ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana, Rio de Janeiro. A manifestação será similar à que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, e está marcada para o próximo dia 21 de abril, Dia de Tiradentes.

O mineiro foi um dos dois deputados convidados por Bolsonaro para discursar na Paulista. Agora, deve seguir o feito, desta vez no Rio de Janeiro.



Neste sábado (6/4), o ex-presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo convocando seus apoiadores a irem até a Praia de Copacabana. O ato bolsonarista também está sendo promovido pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Bolsonaro está inelegível, em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por ter questionado, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro contra fraudes. Além disso, ele é alvo de investigações por fraude no cartão vacinal e tentativa de golpe de Estado.

A manifestação tem como objetivo defender a inocência do ex-presidente perante a mídia internacional.