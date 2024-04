O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo nas redes sociais neste sábado (6/4), convocando apoiadores a irem até a Praia de Copacabana no próximo dia 21 para manifestação a favor dele. O protesto será semelhante ao que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo.

O ato bolsonarista também está sendo promovido pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Domingo, 21 de abril, Praia de Copacabana, 10h. Você está convidado.

O 25 de fevereiro de SP agora no Rio.

Um abraço a todos. pic.twitter.com/jKjE5pPOCG — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 6, 2024

Bolsonaro está inelegível, em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por ter questionado sem provas a segurança do sistema eleitoral brasileiro contra fraudes. Ele também é alvo de investigações por fraude no cartão vacinal e tentativa de golpe de Estado.

A manifestação tem como objetivo defender a inocência do ex-presidente perante a mídia internacional. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) já confirmou presença.