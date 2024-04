O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou que vem sendo citado por Jair Bolsonaro (PL) durante a viagem do ex-presidente por Minas Gerais. O mineiro, que ficou popularmente conhecido depois das brigas com a família Bolsonaro, usou as redes sociais para chamar o ex-chefe do Executivo de “frouxo”.

“Soube há pouco que o Bolsonaro anda falando de mim nas viagens que ele faz por Minas Gerais. Eu não tenho como responder, afinal de contas o frouxo me bloqueou e não quis uma audiência em nosso processo. Quando ele estiver na cadeia, vou visita-lo. Lá, ele não vai ter como correr. Vai poder falar o que tem vontade de falar pra mim”, afirmou Janones.

Bolsonaro visita Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (3/4) e esteve pela manhã em uma feira de agronegócio, em encontro com apoiadores e lideranças políticas. Ele não citou Janones publicamente durante a passagem por Minas.

O ex-presidente chegou quase uma hora depois do previsto, perto de 10h. Bolsonaro reuniu com políticos e com a presidência do Sindicato Rural de Uberlândia para, em seguida, visitar a Femec, feira de implementos agrícolas, que acontece até sexta-feira (5/4).



Não havia previsão de discurso ou entrevista coletiva, mas apenas uma caminhada pelo Parque de Exposições, onde é realizada a Femec. No entanto, devido à aglomeração de apoiadores na entrada, o ex-presidente encurtou a visita e ficou no local apenas por alguns minutos.

Durante esse tempo, ele tirou fotos e subiu em uma máquina agrícola, de onde acenou para apoiadores. Depois disso, Bolsonaro deixou o parque e seguiu para um almoço em uma churrascaria da cidade.



Também está prevista a participação de Bolsonaro, nesta quarta, no lançamento da pré-candidatura do deputado Cristiano Caporezzo (PL) à Prefeitura de Uberlândia. O evento será em um centro de convenções e a presença do ex-presidente busca angariar votos ao colega de partido e fazer um aceno a produtores rurais.