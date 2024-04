O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou no início da tarde desta terça-feira (2/4) em Uberaba para agendas como produtores rurais, políticos e para apoiar a pré-candidatura à Prefeitura do ex-vereador Samir Cecílio (PL). Amanhã, ele irá à Uberlândia cumprir compromissos parecidos.





Bolsonaro chegou ao Triângulo Mineiro por volta das 14h e uma multidão de apoiadores o aguardava na porta do aeroporto de Uberaba. Em seguida, o ex-presidente saiu em carro aberto ao lado de Cecílio e do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL), que é pré-candidato à Prefeitura de Uberlândia neste ano.





Está marcada reunião com a direção municipal do PL e deputados do partido. Durante a tarde, Bolsonaro ainda terá encontro com apoiadores e produtores rurais no Sindicato Rural de Uberaba (SRU).





Bolsonaro também deve participar do lançamento oficial da pré-candidatura de Samir Cecílio a prefeito. A cerimônia acontecerá no Centro de Eventos da ABCZ, a partir das 19h.





Uberlândia

Nesta quarta-feira (3/4), o ex-presidente deve comparecer na feira agrícola Femec, em Uberlândia, para cumprir uma das duas agendas na cidade. Lá, ele se encontra mais uma vez com produtores rurais da região.





Durante a tarde, Bolsonaro participará do lançamento da pré-candidatura de Caporezzo à prefeitura local.