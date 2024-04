Bolsonaro expulsa aliados em ato em Santa Catarina. Filho 04 do ex-chefe do Executivo, Jair Renan também participou do evento

Durante ato em Balneário Camboriú (SC), no último sábado (30/3), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ordenou que aliados descessem do palanque onde ele estava, dizendo que a ocasião não era "um comício político". Filho 04 do ex-chefe do Executivo, Jair Renan, que anunciou pré-candidatura a vereador na cidade, também participou do evento.





“Vamos descer todo mundo aí. Quem é candidato a qualquer coisa, desce, não é comício político”, disse o ex-presidente, ao ver a quantidade de pessoas no palanque. Em seguida, Bolsonaro afirmou que um evento desses ainda será feito por ele "futuramente" na cidade.

Depois disso, permaneceram ao lado dele o governador do estado, Jorginho Mello (PL), o senador Jorge Seif (PL-SC) e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL).

Jair Renan

Jair Renan anunciou ser pré-candidato a vereador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no dia 7 de março deste ano. No entanto, não revelou por qual partido.

Ao iniciar a busca por um cargo político, Jair Renan, de 25 anos, segue os passos do pai, assim como dos irmãos Carlos (vereador no Rio, pelo Republicanos), Flávio (senador pelo Rio de Janeiro, pelo PL) e Eduardo (deputado federal por São Paulo, pelo PL).

No início deste ano, ele foi indiciado pela Polícia Federal. Entre as denúncias estão falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata