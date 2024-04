O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), declarou apoio ao vice-prefeito de Uberlândia e pré-candidato à prefeitura, Paulo Sérgio (PP). A declaração de apoio do governador Goiano foi feita nesta segunda-feira (1/4), durante a abertura da Feira do Agronegócio Mineiro (Femec).

"A certeza que eu tenho é que o (prefeito de Uberlândia) Odelmo Leão (PP), assim como eu, tem a preocupação de indicar nomes que tenham a capacidade de gestão, de articulação política e de atender a demanda da população", disse Caiado em referência a Paulo Sérgio.



Questionado pela reportagem do Estado de Minas se ele poderia fazer campanha para Paulo Sérgio, Caiado chegou a dizer que se não estiver no palanque poderá fazer gravações de vídeo de apoio com o atual vice-prefeito.

“Ele reconhece todo o trabalho feito em Uberlândia na gestão Odelmo Leão/Paulo Sérgio e vê a necessidade da continuidade para mantermos o crescimento que faz de Uberlândia uma referência para o Brasil. Ter nossa pré-candidatura apoiada por uma figura politica tão importante no cenário nacional só nos mostra a nossa credibilidade e que estamos no caminho certo”, afirmou Paulo Sérgio.

O apoio de Ronaldo Caiado ao atual-vice-prefeito na corrida eleitoral pela Prefeitura de Uberlândia não deve ser o único na Femec. Na quarta-feira (3/4), é prevista a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente deve anunciar no evento o seu apoio à pré-candidatura do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) para a Prefeitura de Uberlândia.



Na programação da visita de Bolsonaro, na manhã da quarta-feira, ele visita a feira e, à tarde, participa do ato de lançamento da pré-candidatura do parlamentar à prefeitura.



O ex-presidente se reuniu com Caporezzo no início de março, em Brasília, e só foi após esse encontro que o deputado estadual colocou seu nome na disputa pelo Executivo municipal.

