Luiz Inácio Lula da Silva cobra de ministra da Saúde redução na fila de cirurgia do SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou, neste sábado (30/3), que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, busque formas de reduzir a fila de espera para cirurgia no quadril no Sistema Único de Saúde (SUS). O presidente também comemorou a sua plena recuperação.

"Fiquei sabendo que nós temos 40 mil esperando para fazer essa cirurgia no quadril. Vou conversar com a nossa ministra da Saúde na perspectiva de fazer com que essa fila possa andar", afirmou o presidente.

Lula lembrou que há seis meses fez a operação de quadril e que em 48h já sentia melhora. Ele afirma ter ficado com dores durante três anos antes de passar pelo procedimento.

Ele também desejou um feliz domingo de Páscoa para todos os brasileiros.

"Dizer que nós vamos juntos construir uma nação moderna, solidária, fraterna e uma nação justa para todos os 203 milhões de brasileiros que moram aqui", disse.