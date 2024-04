A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas críticas ao processo eleitoral na Venezuela. Na quinta-feira (28/3), o petista criticou o impedimento de Corina Yoris, opositora, de se candidatar às eleições presidenciais de 28 de julho. Lula avaliou o bloqueio como "grave".





Corina também comemorou as declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, e do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. "À medida que vemos como aumenta a preocupação internacional, apelo aos líderes democráticos do mundo para que unam os esforços dos presidentes e governos para exigir que o regime de Maduro permita o registo de Corina Yoris como candidata nas próximas eleições presidenciais”, escreveu no X, antigo Twitter.

"Tornou-se claro que não existem razões políticas ou jurídicas que impeçam Corina Yoris de ser candidata e que a sua exclusão, tal como a minha, nega a possibilidade de eleições livres e justas. Pedimos a todos os líderes democráticos do mundo que apoiem a plena implementação do Acordo de Barbados, assinado há apenas alguns meses, para alcançar eleições livres e justas na Venezuela", completou.

Posicionamento de Lula

O presidente Lula afirmou que não há explicação jurídica e política de se proibir um adversário de disputar eleições. "É grave que uma candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida [de disputar] pela Justiça", disse. Yoris foi indicada a concorrer por María Machado, que está inabilitada a disputar eleições por 15 anos.