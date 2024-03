Os cofres de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul seguem no vermelho

As cifras bilionárias que hoje correspondem à dívida de Minas Gerais com a União são fruto de quase três décadas e foram sendo ampliadas juros atrás de juros, novos empréstimos e diferentes indexadores desde 1998. Nos últimos meses, políticos de diferentes esferas da federação e espectros ideológicos têm concentrado um esforço inédito para elaborar uma estratégia para sanar as contas do estado. Porém, enquanto por trás de pronunciamentos e entrevistas em que nomes como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP); o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o governador Romeu Zema (Novo) trocam elogios pela pretensa sinergia e trabalho coletivo, cada ator nesta peça pesa a balança para sua própria ideia de resolução do problema e tenta ganhar o ainda vago papel de quem assumirá os louros de ter pagado os “insolúveis” débitos mineiros.



Desde que assumiu o seu primeiro mandato, Zema tocou um samba de uma nota só para tratar dos problemas financeiros do estado: o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A adesão ao mecanismo oferecido pelo governo federal em troca de uma série de medidas de austeridade e corte de investimentos, no entanto, nunca teve aceitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Desde que, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, ganhou força entre os opositores do governador a ideia de renegociar a dívida de cerca de R$ 160 bilhões diretamente com o governo federal. Pacheco surgiu sob os holofotes neste contexto no fim do ano passado.



A ideia do senador incluía discutir diretamente com o governo e adotar medidas como a federalização de estatais mineiras e o uso dos valores relativos aos acordos das tragédias de Brumadinho e Mariana para amortizar a dívida. O governador sinalizou positivamente à ideia e foi progressivamente esquecendo do RRF em suas falas. Na esteira desta proposta, Zema, Lula e Haddad se reuniram repetidas vezes em Brasília. O ministro da Fazenda se prontificou a se debruçar sobre o plano e apresentar um projeto que permitisse que todos os estados da federação em dívida com a União pudessem aderir.



Ao apresentar sua ideia, Haddad não se privou de acrescentar a ele a assinatura do governo federal. O projeto central da Fazenda é reduzir o indexador dos juros mediante investimento da economia gerada pela medida na criação de vagas para o ensino médio técnico. Zema e Pacheco teceram elogios à proposta, mas o senador destacou, já na mesma terça-feira (26/3), que não abrirá mão de tramitar no Congresso sua proposta de federalizar os ativos estatais. Seguiu a linha de Pacheco, o presidente da ALMG, Tadeu Leite (MDB), em entrevista anteontem. Correm por fora querendo assumir a paternidade do pagamento da dívida projetos de deputados federais como Reginaldo Lopes (PT) e Aécio Neves (PSDB).



Enquanto os principais atores políticos rasgam elogios públicos, mas brigam pela imposição de suas propostas centrais para o problema, os cofres de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul seguem no vermelho. As discussões das próximas semanas devem seguir nessa mesma toada. Resta saber se a luta por quem vai capitalizar melhor politicamente com a questão será suplantada por um esforço de realmente colocar as contas em dia. (Bernardo Estillac)

Fenômeno mineiro

Desde quarta-feira, após cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Ronaldo pode se declarar oficialmente um cidadão mineiro. O ex-centroavante é natural do Rio de Janeiro, mas iniciou sua carreira profissional no Cruzeiro. Partindo de BH, o camisa 9 atuou na Holanda, Itália e Espanha e foi o artilheiro da Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002, se tornando um dos maiores jogadores da história do futebol. Décadas mais tarde, o ‘Fenômeno’ voltou às origens celestes ao adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) cruzeirense. (BE)

Compromisso

O deputado estadual Professor Cleiton (PV), autor da proposta de homenagem a Ronaldo, justificou sua ideia: “Ao se tornar sócio majoritário do Cruzeiro, demonstrou seu compromisso inabalável com o futuro do futebol mineiro. Não foi apenas um investimento, mas um gesto de amor e dedicação ao clube, que representa a alma e a identidade de ser mineiro” (BE)

Investimento bilionário

Leilão realizado ontem na Bolsa de Valores de São Paulo garantirá investimentos de R$ 3,5 bilhões em linhas de transmissão em Minas Gerais. Primeiro pregão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) neste ano concede à iniciativa privada a responsabilidade de construir e manter, até 2030, 1.096 quilômetros de novas linhas e uma subestação no estado. (BE)

Desenvolvimento

Após o sucesso da iniciativa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), afirmou: “Estamos fortalecendo o nosso sistema para escoarmos toda a energia renovável gerada em nosso país, principalmente no Norte e Nordeste mineiro, onde o sol que tanto castigou a nossa gente vem se tornando um indutor do desenvolvimento. As obras vão levar emprego, renda e mais esperança para os mineiros”. (BE)

Novas linhas no Norte de Minas

O leilão realizado em São Paulo precede a assinatura de contratos para construção de novas linhas de transmissão de energia no Norte e Nordeste de Minas, próximo à divisa com a Bahia. Elas devem ser instaladas entre São João do Paraíso e Padre Paraíso; de Padre Paraíso a Mutum; de Jussiape (BA) a São João do Paraíso; de São João do Paraíso a Capelinha; e de Capelinha a Itabira. Também está prevista a construção de uma subestação em São João do Paraíso. (BE)



Portal de cara nova

Na última quarta-feira, a Fundação Dom Cabral (FDC) apresentou à Câmara Municipal de Belo Horizonte nova versão para o portal “BH pra você”, que reúne informações orçamentárias da prefeitura da capital. Ainda em fase de homologação, o site deve ganhar nova interface e tornar o acesso à informação mais fluido para os cidadãos. O portal foi criado pelo Legislativo no ano passado como iniciativa para facilitar a compreensão dos dados disponibilizados no Portal da Transparência da administração da cidade. (BE)