Mauro Cid foi preso logo após prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal, na tarde desta sexta-feira

Renato Souza e Yasmin Rajab - Correio Braziliense

O tenente-coronel Mauro Cid foi preso preventivamente nesta sexta-feira (22/3) após prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF). Um vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que ele é encaminhado pela Polícia Federal ao Instituto de Medicina Legal (IML). Confira:

Durante o depoimento, Mauro Cid foi questionado sobre a pressão que teria sofrido da PF, e indagado se fez as declarações válidas pela colaboração premiada por livre e espontânea vontade. O depoimento durou cerca de meia hora.

Leia também: Nikolas e Engler sobre prisão de Cid: 'Não confirma o áudio dele?'



O depoimento ocorreu na sala de audiências do STF e foi presidido pelo desembargador Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Também estiveram presentes a defesa e o representante da Procuradoria-Geral da República (PGR).