Reajuste de 29 de dezembro de 2023 aumentou passagem do ônibus convencional de R$ 4,50 para R$ 5,25, e a do suplementar, de R$ 4,20 para R$ 5

Um projeto de resolução da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) para barrar o aumento das tarifas de transporte coletivo da capital mineira foi retirado de tramitação nesta segunda-feira (18/3). A proposta prevê o cancelamento do reajuste de 29 de dezembro de 2023, quando a passagem do ônibus convencional passou de R$ 4,50 para R$ 5,25, e a do suplementar, de R$ 4,20 para R$ 5.

O vereador Irlan Melo (PRD), que encabeçou a retirada de pauta, afirmou que o Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de passageiros de Belo Horizonte (Sindipautras) reclamou que o subsídio de R$ 512 milhões, sancionado em julho do ano passado, "aumentou o valor para as empresas convencionais e reduziu o valor do suplementar".

Melo afirmou que as empresas alegam que, caso o valor retorne ao que era praticado antes de dezembro do ano passado, os suplementares teriam que encerrar as atividades.

O requerimento para retirada de tramitação do projeto contou, além do próprio Irlan, com a assinatura de Ciro Pereira (PRD), Cleiton Xavier (PMN), Fernando Luiz (PSD), Gilson Guimarães (Rede), Jorge Santos (Republicanos), Marcela Trópia (Novo) e Sérgio Fernando Pinho Tavares (PL).

Os vereadores Bruno Pedralva (PT), Cida Falabella (Psol), Iza Lourença (Psol), Loíde Gonçalves (Podemos), Pedro Patrus (PT) e Ramon Bibiano (PSD) não assinaram a retirada. Parlamentares de esquerda alegam que não foram consultados.