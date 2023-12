O projeto de resolução apresentado por vereadores de Belo Horizonte com o objetivo de derrubar o aumento das passagens de ônibus só entra em vigor em fevereiro. Até lá, passagem de ônibus em BH fica mais alta

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel (sem partido), anunciou, nesta quinta-feira (28/12), um projeto de resolução, assinado por 14 vereadores, que pretende derrubar o reajuste das passagens de ônibus. Texto foi protocolado hoje e será distribuído amanhã, no último dia útil do ano.

Os parlamentares têm até o dia 7 de fevereiro para apresentarem emendas e até o dia 12 para escolha dos membros da comissão especial.

Esse prazo é maior porque os vereadores estão em recesso. Por isso, mesmo com o texto apresentado na Câmara, os belo-horizontinos devem sofrer com o aumento da passagem a partir de amanhã, sexta-feira (28/12).

Com isso, a comissão, que será aberta em fevereiro, tem 15 dias para emitir parecer, prazo prorrogável por mais 15 dias. O projeto será votado em dois turnos, em plenário. Para aprovação, serão necessários 21 votos.

Por se tratar de um projeto de resolução, o texto é promulgado pela mesa diretora, não passa por sanção do prefeito.



Entenda

Nessa terça-feira (26), a prefeitura anunciou que a passagem de ônibus em BH vai aumentar a partir de sexta. O aumento representa um reajuste de 16,6%. O valor de R$ 5,25 valerá para linhas perimetrais, radiais, semi–expressas, diametrais, troncais e Move. Já as linhas circulares e alimentadoras vão passar de R$ 4,20 para R$ 5, aumento de 19,41%

As linhas longas e intermediárias 1 do serviço suplementar passará a custar R$ 5. Já nas intermediárias 2 será cobrado o valor de R$ 5,25, e as curtas, R$ 2,50.