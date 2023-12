Segunda indicação de Lula ao STF será a última do mandato

Até o fim da semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar o indulto de Natal deste ano, que deve deixar de fora condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a coluna da jornalista Carolina Brígido, do UOL, o texto foi aprovado, na noite de segunda-feira (18/12), pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Até o momento, 30 pessoas foram condenadas pelo episódio.

O texto também deve excluir condenados por envolvimento em facções criminosas e por crime hediondo, tortura, terrorismo, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, preconceito de raça ou cor, redução à condição análoga à escravidão.

O indulto de Natal é uma espécie de “perdão natalino”, concedido pelo presidente da República, para pessoas em privação de liberdade, com base no artigo 84, XII da Constituição Federal. O decreto pode extinguir, diminuir ou substituir a pena de pessoas privadas da liberdade. Em 2022, Jair Bolsonaro foi criticado após conceder indultos a policiais militares considerados culpados pelo massacre do Carandiru.

A reportagem tenta contato com o governo para saber mais detalhes sobre a decisão.