O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins (MDB), anulou a sabatina do presidente da Funed, Felipe Attiê, nesta terça-feira (19/12). O pedido foi feito pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) após ela ter sido insultada por Attiê durante a Comissão Especial realizada para sua arguição.

Agora, a nova data será marcada já que esta é uma exigência prevista em lei para presidentes de Fundações e Autarquias do estado.

No dia 7 de dezembro, quando a sabatina aconteceu, no tempo em que a deputada fazia perguntas a Felipe, ele fez um gesto indicando que ela é louca. O gesto foi denunciado pela deputada Bella Gonçalves (PSOL) e confirmado pelo deputado Lucas Lasmar (Rede).

Diante de todos os questionamentos, Attiê negou que o gesto tenha sido feito. Ele afirmou que estaria discutindo determinado assunto com um de seus assessores, no momento.

O desconforto do presidente da Funed com a deputada começou depois que ele se recusou a responder perguntas sobre as denúncias de assédio moral e agressões verbais que teriam sido praticadas por ele contra servidores da Fundação. Esta questão já está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho.

Durante a sessão, a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Lucas Lasmar afirmam ter recebido inúmeros relatos de posturas desrespeitosas, de assédio e de misoginia praticados pelo atual presidente, desde o início de sua gestão.

Agora, embora a Comissão Especial ter dado parecer positivo à manutenção de Felipe no cargo, uma nova sessão deve ser marcada.



Em plenário, a deputada Beatriz Cerqueira falou sobre a situação. Segundo ela, durante a sabatina, ela se sentiu agredida e ofendida. “E, lamentavelmente, no curso dos trabalhos, quem presidiu a comissão - o presidente da Comissão de Saúde, Arlen Santiago (Avante)- optou por acolher a agressão do sabatinado a esta parlamentar e não teve a correta condução em relação ao que aconteceu durante a comissão. Então eu solicito que essa sabatina e o seu resultado sejam anulados porque o sabatinado não respondeu às questões a ele dirigidas durante os trabalhos. Isto aqui é o Poder Legislativo, aqui é um lugar sério, que conduz com seriedade os trabalhos”, disse a deputada em plenário.



Felipe Attiê, indicado para o cargo pelo governador Romeu Zema, já responde pela Fundação desde fevereiro deste ano. Mas, por determinação legal, a indicação tem que passar pela validação do Legislativo.