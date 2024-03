O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) reforçou nesta segunda-feira (18/3) que os mineiros têm até o dia 8 de maio para regularizar o título. Quem perder o prazo não poderá votar nas eleições municipais, que ocorrem em 6 de outubro deste ano.

"A procura está dentro do esperado, mas precisamos melhorar", declarou a juíza auxiliar da presidência do TRE-MG, Roberta Rocha Fonseca. De acordo com a magistrada, é possível agilizar o atendimento presencial por meio de agendamentos no site do TRE-MG ou pelo Disque-Eleitor, nos números 148 ou (31) 2116-3600.

Apesar de não ser obrigatório, o cadastro da biometria também está disponível em todo o estado. A coleta pode ser feita em qualquer cartório eleitoral, mesmo que não seja na cidade de votação do eleitor.

"Ainda há muitos eleitores não biometrizados no estado de Minas e, sobretudo, em Belo Horizonte, nosso maior colégio eleitoral. Estamos conclamando que todos venham, porque a biometria garante um plus de segurança ao eleitor, agilidade nas filas e acesso à categoria ouro do Gov.br", explicou.

Os eleitores também podem aproveitar o prazo para emitir a primeira via do documento, revisar os dados e transferir o domicílio para outros locais.

Atendimento

O eleitor deve comparecer ao local de atendimento com um documento oficial de identidade com foto e comprovante de endereço, sendo que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita. Pessoas do gênero masculino, que completam 19 anos em 2024, devem apresentar o comprovante de quitação militar.