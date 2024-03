A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, ironizou os comentários do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que disse não ter medo de julgamento, desde que os juízes sejam “isentos”. Nesse domingo (17/3), a petista lembrou os reiterados pedidos de anistia do mandatário.

“O cara que diz não ter medo de ser preso só pensa em ser anistiado! É estarrecedora a notícia de que Jair Bolsonaro está chantageando os candidatos à presidência da Câmara, com a exigência de apoio prévio a uma anistia pelos crimes que cometeu. O bolsonarismo, a extrema-direita e os golpistas continuam ameaçando o país e envenenando a democracia. Precisam ser contidos e punidos enquanto é tempo”, disse.

Na sexta-feira (16/3), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo de 27 depoimentos sobre uma suposta trama de Golpe de Estado, articulada por Bolsonaro e por membros das Forças Armadas. As oitivas colocam o ex-presidente como o chefe do movimento golpista, que tentava derrubar o Estado Democrático de Direito com decretos de estado de sítio e garantia da lei e da ordem.

Leia: Lula chama Bolsonaro de 'covardão' e diz que agora há certeza sobre tentativa de golpe

Bolsonaro negou as acusações e disse ser alvo de perseguição. “Poderia estar muito bem em outro país. Preferi voltar para cá [Brasil] com todos os riscos que corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos", disse o ex-presidente em evento no Rio de Janeiro, no sábado (16/3).

Em outra publicação, Gleisi Hoffmann ainda afirmou que o país esteve próximo de outra ditadura e lembrou dos acampamentos de bolsonaristas na frente dos quartéis do Exército. “O golpe não foi consumado, mas isso não inocenta seus mentores, financiadores e muito menos seu chefe, porque o crime está comprovado”, frisou a petista.