A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) é a convidada do programa DR com Demori, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou ter sofrido ataques de um influenciador com ligação ao Movimento Brasil Livre (MBL) quando desembarcou no Aeroporto Internacional de Natal (RN), na última sexta-feira (15/3). O deputado Fernando Mineiro (PT-RN), que acompanhava a presidente do PT, reagiu ao que disse serem “ataques misóginos” dando um tapa na mão do homem que gravava a chegada da deputada para o influencer Matheus Faustino.



“Hoje a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, foi vítima de ataques misóginos por bolsonaristas no aeroporto de Natal. Eu estava lá para recebê-la e as provocações terminaram em agressões físicas. Não foi a primeira vez que esse grupo agiu dessa forma”, explicou ele no X (antigo Twitter).

Segundo o parlamentar, esta não é a primeira vez que “o mesmo grupo” causa “provocações em Natal”. “Com o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo, e também com as deputadas estaduais Isolda Dantas (PT) e Divaneide Basílio (PT). É um grupo fascista organizado, que invade espaços políticos e agride petistas, principalmente mulheres.”

“Quem me conhece sabe que prezo pelo diálogo e pelo respeito às divergências mas não podemos tolerar a repetição organizada desse tipo de agressão gratuita e criminosa. Já estamos tomando as providências cabíveis na Justiça para que esse grupo seja punido por suas atitudes e cessem os ataques contra nós. Não temos medo e não vamos recuar diante de qualquer tipo de agressão que esse ou outros grupos de bolsonaristas venham a fazer”, escreveu o deputado.

Hoje a deputada federal e presidenta do @ptbrasil @gleisi foi vítima de ataques misóginos por bolsonaristas no aeroporto de Natal. Eu estava lá para recebê-la e as provocações terminaram em agressões físicas. Não foi a primeira vez que esse grupo agiu dessa forma. — Fernando Mineiro (@mineiroptrn) March 15, 2024

Gleisi, em um vídeo publicado em suas redes sociais, agradeceu às manifestações de solidariedade que recebeu após o episódio. “O elemento que me agrediu já é denunciado pelo Ministério Público por vários crimes cometidos nas redes sociais e também por agressão a outras pessoas, responde a vários inquéritos policiais.”

“Ele serve a essa turma bolsonarista, um cachorro do fascismo, que usa esses métodos para tentar intimidar e constranger as pessoas. Mas com a gente não consegue não. Esse pessoal depois que caça confusão, se faz de vítima, igualzinho ao Bolsonaro, que articula um golpe e depois quer anistia dizendo ser perseguido”, opinou a presidente do PT. Segundo Gleisi, devido ao fato de que o Aeroporto é um local de segurança federal, a Polícia Federal (PF) foi acionada e serão tomadas as medidas judiciais.

Agradeço a solidariedade que recebi em razão do ocorrido no aeroporto em Rio Grande do Norte. Quem tentou me intimidar é denunciado por vários crimes e responde a inquéritos. Serve a turma bolsonarista. Já acionamos a Polícia Federal e e estamos tomando as medidas judiciais. Terá… pic.twitter.com/Zeq9vH6dn9 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 16, 2024

O deputado Kim Kataguiri (União-SP), que é um dos fundadores do MBL, afirmou que entrará com uma representação contra Fernando Mineiro no Conselho de Ética da Câmara. “Entrar em luta corporal contra cidadãos que estavam fazendo questionamentos não é condizente com a ética parlamentar, uma clara quebra de decoro”, declarou.