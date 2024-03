Fabio Wajngarten é advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro

O advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten ironizou o depoimento prestado pelo ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes à Polícia Federal (PF). Na oitiva, Freire Gomes colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro de articulações golpistas afirmando que ele convocava reuniões para discutir a anulação das eleições de 2022.

Em suas redes sociais, Wajngarten disse que o general tem "memória seletiva", pois recorda de "vírgulas, frases e palavras, mas não se recorda de datas". Apesar das críticas da defesa de Jair Bolsonaro, Freire Gomes mencionou em seu depoimento pelo menos duas datas específicas aos investigadores. Uma delas, 7 de dezembro, o militar afirma que esteve no Palácio do Alvorada a convite do próprio Jair Bolsonaro.

Wajngarten também criticou o fato de a defesa ainda não ter tido acesso aos depoimentos.

"Tem General com memória seletiva…. Recorda-se de vírgulas e frases e palavras, mas não se recorda de datas. Bem curioso. Mais ainda as defesas não terem nenhum acesso à esse depoimento folclórico", disse o advogado de Jair Bolsonaro no X, antigo Twitter.