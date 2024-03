O Ministério da Saúde promoveu reunião para discutir a criação do Memorial da Pandemia da Covid-19

O Ministério da Saúde promove nesta segunda (11/3) e terça-feira (12/3) um seminário para a concepção do Memorial da Pandemia de COVID-19. As atividades ocorrem exatamente quatro anos após o decreto da Organização Mundial de Saúde (OMS) de estado de pandemia em relação ao coronavírus.

“Estamos aqui para lembrar, mas estamos também para projetar um memorial que fale deste passado recente, mas que aponte também caminhos para o nosso futuro na saúde e na democracia”, iniciou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O evento, que ocorre no Palácio do Itamaraty, em Brasília, reúne especialistas, autoridades e profissionais que atuaram no combate ao negacionismo durante a pandemia. Além da ministra, participam das conversas o médico Drauzio Varella, a empresária Luiza Trajano e o comunicador Felipe Neto. Além disso, falarão durante o seminário os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Humberto Costa (PT-PE).

Nísia ressaltou ainda o papel essencial da sociedade civil frente ao negacionismo que ela disse ter ocorrido no governo de Jair Bolsonaro. “Aquilo que o governo não fez, a sociedade fez. Mostrou que nós podemos nos unir e fazer a diferença em benefício do país. Mas há limites que só uma ação de governo pode superar”, disse a ministra. Ela ainda relembrou que estava à frente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) à época e enfrentou resistência por parte do governo federal.

“O governo anterior foi criminoso. Um governo que se voltou contra a ciência. Quando assumimos o ministério um dos primeiros compromissos foi substituir o negacionismo pela ciência”, ressaltou Swedenberger Barbosa, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

De acordo com a pasta, o encontro será “um momento de reflexões sobre como o mundo respondeu à pandemia, com a ciência unida para a criação da vacina que salvou milhões de pessoas”. A ocasião será, ainda, um momento de reflexão do futuro. “A despeito de termos superado a pandemia, nós não superamos a Covid-19 como um problema de saúde pública”, afirmou a ministra. O assunto deve ser tratado na mesa de encerramento amanhã.

O Memorial da Pandemia de covid-19 será construído no Centro Cultural de Saúde do Rio de Janeiro. Ele faz parte das verbas do PAC.



Um edital público também será lançado para pensar os detalhes da construção.

Quando estiver pronto, o museu abrigará, em suas instalações, uma exposição de longa duração com os episódios marcantes da pandemia - início do lockdown, primeiros estudos sobre o vírus e descoberta das primeiras vacinas.