Presidente da Câmara e pré-candidato à Prefeitura de BH, Gabriel Azevedo acertou com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (MDB-SP), a sua filiação à sigla

O presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, anunciou na noite desta quarta-feira (6/3) sua filiação ao partido Movimento Democrático em evento realizado em Brasília junto ao presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).A pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições deste ano também foi confirmada. A formalização da filiação deve ocorrer na próxima semana.

"Há um sentimento de enorme responsabilidade. Não é apenas uma filiação. É também se tornar presidente do MDB em Belo Horizonte com a meta de uma pré-candidatura a prefeito, além da missão de organizar uma chapa de vereadores. (...) É uma legenda que surgiu no enfrentamento à ditadura e que atuou para redemocratizar o Brasil. Começou a ser conhecida pela expressão “manda brasa”, que pretendo reaquecer", afirmou o recém-filiado.

O presidente do MDB mineiro, Newton Cardoso Júnior, o deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) e a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS) também prestigiaram a chegada do vereador belo-horizontino.

Gabriel Azevedo afirmou que sua campanha vem focada no mote "teto, trabalho e transporte" e que já conversou com os ministros Jader Barbalho Filho (Cidades), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Renan Filho (Transportes), todos da mesma sigla.

Em 2021, Gabriel Azevedo foi expulso do Patriota por criticar "veementemente o atual Presidente da República (à época Jair Bolsonaro) bem como outros parlamentares ligados à sua família". Anteriormente, ele já havia sido filiado ao PSDB, de onde saiu por divergências; filiou-se ao PHS (atual Podemos) e por último ao Patriota.

Leia também: Câmara de BH: processo de cassação de Gabriel Azevedo é arquivado

"Agora, entro no MDB para um projeto a longo prazo. Entro amadurecido, não para ser um “militante partidário”, mas para ser um “cidadão partidário”, que reconhece o papel de partidos moderados num cenário mundial de retrocesso democrático e radicalização no cenário político. A diferença (em relação aos seus partidos anteriores) agora é somar no time que defende o bom senso", ponderou Gabriel Azevedo.

Com uma enorme quantidade de potenciais candidatos, o político afirma que está dialogando com outros partidos, mas que nada foi acertado ainda.

O atual prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), chegou a se reunir com Baleia Rossi e com o deputado Coelho Diniz para tentar costurar apoio à sua candidatura. Com o anúncio da filiação de Azevedo, com quem já travou embates doces e amargos nos últimos anos, o acerto parece ser muito pouco provável.

Além de Noman e Azevedo, Belo Horizonte conta com outros pré-candidatos, como Rogério Correia (PT), Bruno Engler (PL), Bella Gonçalves (Psol), Carlos Viana (Podemos), Ana Paula Siqueira (Rede), Paulo Lamac (Rede), Duda Salabert (PDT). Ainda podem engrossar a disputa Pedro Aihara (Patriota), Mauro Tramonte (Republicanos)