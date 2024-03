O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, nas redes sociais, a morte de dois policiais federais de Brasília, após a queda de um monomotor no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6/2).

"Com grande pesar soube do acidente envolvendo avião da Polícia Federal em Belo Horizonte e do falecimento de dois agentes, Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, que estavam a bordo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de trabalho da Polícia Federal pela perda", escreveu.

As vítimas foram identificadas como José Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber. Um terceiro tripulante, o mecânico da empresa terceirizada Walter Luís Martins, foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, na mesma cidade. Ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado.

A Polícia Federal já iniciou investigação para apurar as circunstância. Em nota, a corporação informou ainda que o diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues, também irá ao local.

O avião é um modelo Cessna 208B, fabricado em 2001, com 11 lugares e capacidade para dois pilotos e nove passageiros.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados no Rio de Janeiro, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-AAB.

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

"A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", informou.