Com as eleições municipais à vista, os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte Bella Gonçalves (PSOL-MG) e Gabriel Azevedo (sem partido) marcaram presença no bloco “Então Brilha”. O bloco, um dos mais tradicionais da capital mineira, abre oficialmente o carnaval da cidade.

O carnaval de Belo Horizonte, originado de um ato político, também servirá de palco para os candidatos à PBH. Em meio à folia, os belo-horizontinos podem esperar não apenas festividades, mas também uma série de discursos políticos e uma pré-campanha disfarçada de celebração, já que alguns pré-candidatos estarão entre o povo para aproveitar a festa.

Bella já é uma figura conhecida no carnaval. Ontem, sexta-feira (10/2), a deputada esteve no bloco Ori Samba e denunciou um caso de racismo. “Carnaval sem racismo. Carnaval para as pessoas é o que nos faz sair às ruas. E hoje, começamos o dia com um caso de racismo religioso com a tentativa da polícia de parar o bloco Ori Samba”, disse a deputada.

“Queremos segurança, mas não uma polícia que nos impede de sair às ruas com nossa cultura, com nossa festa e toda a tradição que esse bloco representa. Carnaval livre, seguro, sem racismo, sem violência”, concluiu.

No Então, Brilha, Bella também fez seu discurso político: "Pelas serras e aguas de Minas, Fora Zema".

Ontem, Gabriel esteve no bloco WS Elétrico. Em cima do trio, o deputado cantou com foliões, concedeu abraços e também mandou beijos.

No “Então, Brilha”, Azevedo deixou sua mensagem nas redes: “Gente é pra brilhar. Então, brilha! Aproveitem o carnaval de Belo Horizonte e curtam a vida nas ruas da cidade. Se me encontrarem, ofereçam água. Beijos!”.