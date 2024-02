Michelle Bolsonaro ironizou a operação da Polícia Federal (PF) deflagrada, nesta quinta-feira (8/2), contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados usando uma frase que Janja citou anteriormente.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse à militância do PT no final do ano passado que "se tudo der certo, logo Bolsonaro vai estar preso". A afirmação aconteceu em uma mesa na Conferência Eleitoral e Programa de Governo, em Brasília.

Michelle resgatou a frase de Janja para ironizar a operação contra o marido. A publicação foi feita em suas redes sociais horas depois do início dos trabalhos da PF: ''Se tudo der certo...Se lembram? Pois bem...''.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e a operação. Segundo ele, a Política no Brasil tem sido feita e decidida no STF. O deputado também sugeriu uma suposta perseguição política.

Operação Tempus Veritatis

Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Os agentes foram até a casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) para recolher seu passaporte. Como o documento não estava no local, foi dado o prazo de 24 horas para a entrega.

A PF também apreendeu o celular de Tércio Arnauld Thomaz, ex-assessor do ex-presidente. Ele estava em Angra com Bolsonaro.