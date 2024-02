Presidente Lula conversa com o senador Rodrigo Pacheco durante evento no Minascentro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu, nesta quinta-feira (8/2), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha um olhar diferenciado para Minas Gerais. Disse ainda que o estado tem muitas dificuldades, entre elas a dívida do estado com a União. O discurso do senador acontece em evento com autoridades do governo federal, estadual e municipal no Minascentro, no Centro de BH.

“O meu papel hoje é de fazer um pedido ao presidente Lula de ter um olhar diferenciado para Minas Gerais. É um estado com muitas dificuldades”, afirmou Pacheco.

Em outro momento, Pacheco disse que é preciso encontrar uma solução para a dívida de Minas e falou sobre o Regime de Recuperação Fiscal. “O que se apresenta como solução é uma solução que não é solução. Um regime que vai sacrificar servidores. Com respeito aos números e outros aspectos, apresentamos um modelo alternativo - com Tadeu e Silveira - e precisamos conversar com um diálogo maduro sobre esse problema. Esse será o maior legado de todos aqui se resolvermos a situação do nosso estado”, afirmou.

Após a fala, o senador foi aplaudido inclusive pelo governador Romeu Zema (Novo), que também participa da solenidade. Pacheco também citou o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), na discussão de uma solução para a dívida. “Queria falar do Tadeu Martins. Presidente da ALMG. Que faz política do T maiúsculo. Foi ele que me questionou sobre a dívida.”

Crença na Política

Pacheco também destacou o trabalho dos ministros de Lula presentes ao evento, entre eles o de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).

“Gostaria de reconhecer o trabalho de todos os ministros que aqui estão. Nessa grande frente ampla de enfrentamento ao Brasil. E na pessoa de Alexandre Silveira, o mineiro entre os ministros, cumprimento todos os outros. Ele vem se dedicando muito. Está trabalhando tanto que está ficando até doente.”

O senador agradeceu o governador Romeu Zema por estar ao lado deles na solução dos problemas do estado. Fez menção também aos prefeitos do estado.

“Me irritava quando eu ia para o Senado, que os prefeitos não conheciam o Congresso. Agora, os prefeitos são muito bem vindos no tapete azul. Em nome deles e das mulheres da política, cumprimento a prefeita Marília Campos, de Contagem.”

Em outro momento do discurso, Pacheco afirmou acreditar na Política para a solução dos problemas do estado.

“Preciso dizer que tenho uma crença na Política que as coisas se resolvem através da política. É por isso que resolvemos o problema da SUDENE. Conseguimos criar o TRF-4. Conseguimos uma solução para os reservatórios de água no Sul de Minas. É através da Política que vamos resolver os problemas do Norte de Minas. Essa é minha crença e meu respeito: a Política. É assim que vamos resolver os problemas de Minas Gerais.”

O senador também destacou que é preciso haver diálogo e respeito à democracia.

“Precisamos de diálogo. Pregar o amor ao próximo. Temos muitos problemas no Brasil e em Minas Gerais. Temos um presidente da República eleito por um povo. Quem não votou em Lula deve aceitar que ele é presidente do país. O meu papel como senador, cidadão e mineiro, é a obrigação de ajudar Lula a governar esse país.”

Lula em Minas

A visita de Lula é a primeira no estado desde as vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando o então candidato derrotou Bolsonaro (PL) por uma margem apertada de 50,90% a 49,10%. A ausência do petista no primeiro ano de governo foi sentida no estado, uma vez que o presidente focou sua agenda em compromissos internacionais como as cúpulas da Organização das Nações Unidas (ONU) e reuniões do G20 e G7.

No minascentro, Lula faz uma espécie de “prestação de contas”, apresentando o balanço das ações do governo federal em Minas Gerais e anunciando novos investimentos. O mandatário repete o gesto feito na última semana em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando iniciou o giro pelo Brasil em um ano eleitoral avaliado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como fundamental para consolidar as bases aliadas e fazer o enfrentamento ao bolsonarismo.

Na capital paulista, por exemplo, o presidente fez acenos ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e participou de evento ao lado do pré-candidato à prefeitura, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). No Rio, o mesmo foi feito com o governador Cláudio Castro (PL) e com o atual prefeito Eduardo Paes (PSD). Em BH, Lula se encontra com o governador Romeu Zema (Novo), o prefeito Fuad Noman (PSD) e aliados do PT.

Minas é o segundo estado que mais recebe investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com valores previstos na casa dos R$ 171 bilhões. São esperados anúncios do Minha Casa, Minha Vida, novos Institutos Federais (IFs) de Educação e obras na malha rodoviária do estado.