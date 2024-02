Manifestantes a favor e contra o presidente Lula (PT) se reúnem na porta do Minascentro, na região central de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (8/2), para protestar. Essa é a primeira visita do chefe do Executivo a Minas Gerais desde as eleições no ano passado.

Cerca de 15 bolsonaristas expressam seu descontentamento com a gestão do presidente Lula, pedindo o impeachment do petista, com faixas de "Fora Lula" e cartazes. Depois, os manifestantes migraram para a porta do Mercado Central, na Avenida Amazonas.

Outro grupo levou uma faixa de boas-vindas ao presidente e pede atenção aos trabalhadores. Representantes do Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) também levaram cartazes e faixas à porta do Minascentro.

A Polícia Militar (PM) está no local.

Lula em BH

O presidente chegou em Belo Horizonte nessa quarta-feira (7/2) para a primeira visita em Minas Gerais desde as vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando o então candidato teve como cabo eleitoral em BH o prefeito Fuad Noman (PSD).

Lula e seus ministros se reúnem nesta manhã com lideranças políticas do estado, aliados petistas, empresários e com a imprensa mineira. São esperados anúncios do Minha Casa, Minha Vida, novos Institutos Federais (IFs) de Educação e obras na malha rodoviária do estado.