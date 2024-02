O deputado federal Paulo Guedes (PT-MG), líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados, anunciou há pouco que, além de um pacote de obras e criação de mais um instituto federal em Minas Gerais, provavelmente em Belo Horizonte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chegou no meio da tarde na capital, deve anunciar também uma medida provisória para socorrer os produtores rurais do Norte do estado e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. A região enfrenta uma das piores secas das últimas décadas.

A MP deve permitir a renegociação das dívidas e a concessão de novos créditos para quem não conseguiu arcar com empréstimos anteriores em função da estiagem, afirmou o deputado que esteva agora com o presidente e ministros no hotel Fasano, na região Centro-sul da capital, onde Lula e a primeira-dama Janja da Silva (PT) estão hospedados. Guedes não quis antecipar detalhes da MP.

"Vamos aguardar que o próprio presidente faça o anúncio" , disse o deputado, que é do Norte de Minas e faz parte do grupo de trabalho criado no final do ano passados pelo governo federal para tratar da seca que assolou o estado e outras cidades da área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Leia também: Lula em BH: presidente ficará no hotel em que Paul McCartney se hospedou

Guedes disse que as medidas efetivamente vão auxiliar os produtores rurais, ao contrário das adotados pelo governo Romeu Zema (Novo), classificadas por ele como "fake news". "Ele distribuiu umas sementes que não são suficientes para plantar nem um hectare. Mais nada ", criticou o parlamentar, referindo-se à compra de 12.195 sacos, com dez quilos de sementes cada um, entregues aos municípios atingidos pela seca.