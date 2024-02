O jornalista Chico Pinheiro defendeu a prisão de Jair Bolsonaro (PL) após o ex-presidente insinuar em entrevista que o Partido dos Trabalhadores (PT) seria responsável pela morte de Jéssica Vitória Canedo. O caso da jovem de 22 anos ganhou repercussão no fim do ano passado após ela ser alvo de páginas de fofoca nas redes sociais, incluindo a “Choquei”.

Na ocasião, Bolsonaro deu entrevista para o canal da Revista Oeste falando sobre o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Eu sempre pergunto. Me apresente uma possível matéria nas mídias sociais ou na imprensa tradicional que poderia ter sido gestada no tal ‘gabinete do ódio’. Sabemos que o PT tinha o seu ‘gabinete do ódio’ até que levou uma menina ao suicídio. A gente lamenta que tenha chegado a esse ponto”, disse o ex-presidente.

Chico Pinheiro questionou como Bolsonaro foi eleito presidente da República e disse que ele estava alterado. “Sua argumentação denota que bateu o desespero. Dentro do devido processo legal, cana para o Jair”, escreveu o jornalista.

Este cara é um ex-presidente da República?

Está alterado !

Sua argumentação denota que bateu o desespero .

Dentro do devido processo legal, cana para o Jair ! https://t.co/kJdbZmanEY — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) February 2, 2024

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.