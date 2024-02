Mais próximo da candidatura à reeleição à prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Fuad Noman (PSD) estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante passagem do petista pela capital na próxima quinta-feira (8/2). A expectativa é que sejam anunciadas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a municipalização do terreno do Aeroporto Carlos Prates. A visita também ocorre no momento em que o nome do campo progressista ao Executivo da cidade ainda está em aberto e o atual mandatário é um dos cogitados.

À reportagem, fontes na prefeitura afirmaram que Fuad já foi procurado por emissários da Presidência da República e ele será formalmente comunicado sobre os eventos assim que a agenda for fechada.

Fuad ainda não se declarou candidato à reeleição. Ainda assim, esta semana marcou um avanço do atual prefeito no sentido de se manter no cargo. Conforme noticiado na coluna EM Minas, o prefeito esteve em São Paulo na última quinta-feira (1°/2) onde se reuniu com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e o líder da legenda em Minas, o deputado estadual Cássio Soares.

A reunião com Kassab durou cerca de duas horas e terminou com o cacique do PSD garantindo que Fuad é o nome do partido para as eleições e que há uma perspectiva otimista para a recondução ao cargo. Uma eventual campanha do prefeito de BH ainda teria como apoiadores nomes fortes da legenda em Brasília: o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Aproximação com o PT

Nas eleições de 2022, Fuad esteve ao lado das candidaturas petistas no arranjo entre PT e PSD no estado. A união dos partidos culminou em apoio dos pessedistas à Lula na corrida ao Planalto, a Silveira na briga pelo Senado e a Alexandre Kalil (PSD) pelo governo de Minas. Após a vitória de Lula, a relação entre o prefeito da capital e o governo federal seguiu próxima a partir de visitas ministeriais à cidade.

Nos bastidores, ainda não está descartado que Fuad integre uma chapa com algum dos pré-candidatos à prefeitura no campo da esquerda. No momento, já se lançaram como possíveis competidores os deputados federais Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT) e a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol). Nesta semana, o nome petista da disputa também se reuniu com Kassab e Silveira em Brasília.



Otimismo no partido

Fontes da prefeitura afirmaram à reportagem que o clima da reunião no partido foi de otimismo em relação às perspectivas de manter o comando do Executivo na capital. A legenda acredita que dados de pesquisas indicam que a gestão de Fuad é bem avaliada pelos moradores da capital. Por outro lado, o PSD admite que o principal desafio eleitoral é fazer com que o prefeito seja reconhecido pelo eleitorado e converter a avaliação positiva em votos no pleito marcado para outubro.

Presente na reunião, o presidente do PSD mineiro, Cássio Soares, falou à reportagem sobre o encontro e reforçou que Fuad é o único plano do partido. O deputado estadual falou sobre a possibilidade de se costurar uma chapa ao lado do PT e comentou sobre as articulações partidárias pensando na eleição para BH.

“O apoio do PT é bem-vindo, mas o Fuad é o candidato. Ele está indo bem, tem uma gestão bem avaliada pela população. O prefeito está trabalhando nas políticas públicas que BH precisa, ele ainda não entrou no campo de negociações. Mas queremos uma frente ampla de apoio e sustentação. Eu, como presidente do partido, estou trabalhando nessas questões. Estamos em termos avançados com o MDB e União Brasil e também temos conversas com o PP e o Avante. Na hora certa, vamos conversar com o PT também, sempre respeitando a iniciativa do partido de ter uma candidatura própria. Mas como Fuad apoiou Lula em 2022, é uma relação que já existe”, destacou o parlamentar.

As negociações descritas revelam a pluralidade da atuação do partido de Kassab no que tange aos espectros ideológicos. Soares, além de presidente do partido em Minas, é líder do bloco aliado ao governador Romeu Zema (Novo), notório crítico do PT, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Silveira, por outro lado, ganhou um ministério de Lula após campanha fervorosa em 2022. Pacheco também tem uma postura mais alinhada ao petista e é apontado como possível nome apoiado pelo presidente ao governo do estado em 2026.