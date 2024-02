Com apoio de Bolsonaro à candidatura de Ricardo Nunes, Salles desiste de concorrer as eleições municipais de São Paulo

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) desistiu de ser candidato às eleições para a Prefeitura de São Paulo. O ponto decisivo foi a sinalização de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Ao jornal O Globo, Ricardo Salles disse que não há espaço para concorrer as eleições diante do apoio de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes. "Se a escolha do Bolsonaro for apoiar o Nunes e indicar o vice, só me resta desistir, né", declarou. Apesar disso, Salles elogiou a indicação de Jair Bolsonaro para a chapa de Nunes. O nome escolhido foi do ex-coronel Ricardo Nascimento Mello.

Salles ainda espera uma conversa com o ex-presidente na próxima semana, mas disse que não irá contra a decisão de Jair Bolsonaro. "Eu não iria contra o Bolsonaro, pois se ele apoiar o Nunes, não dá para eu ir contra isso".