A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) rebateu uma fala do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, que disse que a parlamentar não tem experiência prévia para ser prefeita de São Paulo. Tabata é uma das pré-candidatas ao pleito da capital paulista.

Em entrevista à GloboNews, Valdemar disse que Tabata nunca passou por nenhum órgão público e nem por uma administração municipal e, por isso, "não tem nenhuma experiência".

"A Tabata não tem experiência nenhuma. Ela nunca passou por um órgão público. Ela nunca passou por uma administração municipal. Aí ela vai dizer: 'mas o meu namorado é o prefeito de capital mais bem avaliado do país. Só que o prefeito de Recife era filho do Eduardo [Campos], grande político", opinou sobre a pré-candidata.

A fala do presidente do PL incomodou a deputada federal, que foi às redes sociais rebater as declarações de Valdemar Costa Neto. "Quando se é independente, isso incomoda e muito. E fica o questionamento: os ditos "experientes" estão resolvendo alguma coisa? Sabemos que não, afinal, se a idade fosse sinônimo de boa política, a nossa política estaria de outro jeito. O que falta é gente honesta, preparada e com diploma de realidade!", escreveu em suas redes sociais.

Já em clima de pré-campanha eleitoral, Tabata pontuou que um exemplo de pré-candidato despreparado é o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo Valdemar Costa Neto e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu estou aqui para debater quem pratica a velha, a má política, mas eu preciso responder a essa fala ridícula do Valdemar Costa Neto. Até porque quem definitivamente não tem experiência de boa gestão, quem não sabe nem o que é isso, é o candidato do Valdemar Costa Neto, o Ricardo Nunes, que gasta dois milhões de reais com obras de licitação e paga dez vezes mais do que poderia em uma armadilha para mosquito da dengue e quem é responsável por esse caos em que se encontra a cidade de São Paulo. Se é esse tipo de experiência que você valoriza, que você gosta, é claro que uma pré-candidatura como a minha vai te incomodar", rebateu a parlamentar

A deputada federal também disse que não ser filha de político não deveria ser um critério para avaliar a sua experiência na administração pública. Além disso, Tabata enfatizou que a cobrança para mulheres tem sempre um peso maior.

"Quer dizer que eu não posso ser prefeita de São Paulo porque eu não sou filha de político? Eu não sou mesmo não, eu sou filha de um cobrador de ônibus e de uma diarista que por meio da educação hoje é recepcionista e eu tenho muito orgulho disso", disse.

"Não adianta ser a deputada com mais projeto aprovado, ser a pessoa que mais se prepara, que mais trabalha, a barra sempre vai ser mais alta para as mulheres. Como não tem uma vírgula para falar sobre minha vida pessoal ou pública, vão falar do meu namorado. Então minha gente, vamos embora, bora trabalhar. Porque enquanto eu for quem eu sou, eu vou seguir incomodando por ser independente, por ser diferente e por não bater continência para ninguém, especialmente para nenhum homem", finalizou a deputada.