Apoiador de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi às redes sociais nesta sexta-feira (19/1) reclamar da operação da Polícia Federal (PF) que determinou busca e apreensão na casa e no gabinete do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).

Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, iniciada nessa quinta-feira (18/1).

"Não posso me calar diante dos absurdos e aberrações cometidas por esse ditador da toga, Alexandre de Moraes", criticou o religioso.

Malafaia ainda acusou Moraes de perseguir bolsonaristas e disse que a troca de mensagens entre Jordy e Carlos Victor Carvalho não é nada demais. Carvalho é um dos líderes do movimento que bloquearam rodovias por não terem aceitado a derrota de Bolsonaro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de 2022.

"É algum crime falar com pessoas?", questionou Malafaia.

Ele também classificou os bolsonaristas que invadiram os prédios dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, de "baderneiros" e negou que apesar dos pedidos de "intervenção militar", o grupo estivesse planejando um rompimento democrático.

Por fim, o pastor pede que deputados, senadores e outros membros da Suprema Corte não tomem uma atitude contra o ministro.

"Ninguém abre um processo de impeachment contra esse ditador?", esbravejou.

