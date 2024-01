O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) tem liderado o debate para a criação de uma “rodovia do minério” na BR-040, entre Nova Lima e Conselheiro Lafaiete. Em entrevista ao “EM Minas”, na noite desse sábado (20/1), o procurador-geral do estado, Jarbas Soares Júnior, destacou que o projeto pode retirar 1.500 caminhões do trecho mais mortal da estrada federal.





“Estamos com a questão agora na nossa mesa: BR-040, Alphaville, Conselheiro Lafaiete. A nova concessão não vai resolver, pode arrumar a estrada, mas daqui a seis meses o problema está de volta, e a estrada, deteriorada. Cerca de 100 pessoas morreram naquele percurso no ano passado”, destacou Jarbas.

Segundo o procurador, o debate precisa da colaboração dos municípios que são cortados pela estrada, do Governo de Minas Gerais, da União e das empresas interessadas.

“As empresas que vão transportar o minério de Mariana, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, para as siderúrgicas e para os portos vão passar por ali porque não têm outra alternativa. Então surgiu a possibilidade, a Vale, que é muito importante nesse processo, já deu OK para essa discussão, de fazer os links para completar. Envolve asfaltamento, malha ferroviária, porto secos. Se tudo der certo, vamos tirar os 1.500 [caminhões] e deixar para o transporte de ônibus, carros e pessoas. Mas hoje, do jeito que está, as empresas só têm aquele caminho”, completou.

