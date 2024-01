Atenção, concurseiros, as inscrições estão abertas para a temporada de processos seletivos de 2024! Entre os concursos públicos tão aguardados, os mais populares contemplam carreiras nas áreas de educação, saúde, segurança e administração pública em geral. Dentro do Orçamento Federal para 2023, aprovado pelo Congresso Nacional em janeiro do ano passado, com previsão de aporte de 5,345 trilhões para arcar com os gastos da União, já estava incluída a realização de novos concursos públicos no biênio 2023-2024, com perspectiva de mais de 110 mil vagas neste ano.

Em Minas Gerais, dentre diversas oportunidades (veja quadro abaixo), estão os concursos para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), Tribunal de Justiça (TJMG), Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Polícia Civil, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Contagem, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MG), Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), Hemominas, Fundação Clóvis Salgado, além de cargos em prefeituras e outros órgãos públicos de diferentes cidades, citando apenas alguns exemplos.

Em âmbito nacional, a atenção se volta para algumas instituições em específico, sendo que certas oportunidades acabam se sobressaindo, como é o caso das seleções para: Polícia Federal, Receita Federal, IBGE, Defensoria Pública da União, Ministério do Desenvolvimento Regional, Banco Central, Banco do Brasil, Anvisa, Ministério da Economia e Polícia Rodoviária Federal, entre outros.

Coordenadora geral do Approbare, curso preparatório para concurso público que funciona há 16 anos em Belo Horizonte, Dalete Tavares Teixeira diz que a principal vantagem em ser aprovado em um concurso é a estabilidade que o servidor público tem, além dos aspectos financeiro e profissional. "Nas empresas privadas, os salários são menores, e o funcionário é defrontado com uma grande instabilidade, ao contrário do que o serviço público garante", compara ela, que gerencia o cursinho com cerca de 200 alunos.

Dalete dá dicas para quem está se preparando. "Não perder tempo, usar todas as formas de estudo, ler o edital, estudar o conteúdo previsto, fazer exercícios, usar técnicas de memorização, incomodar os professores com perguntas, questionamentos e pedindo ajuda."

Salários de quase R$ 23 mil

Já neste mês, três grandes editais se destacam: para o Banco Central, o Banco do Nordeste e o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A grande expectativa é para o CPNU, o 'Enem dos Concursos', que contempla 6.640 vagas em 21 órgãos federais. Os candidatos podem optar por cargos distribuídos entre oito blocos temáticos, permitindo a flexibilidade de competir por mais de um cargo dentro do mesmo bloco temático.

O CPNU tem salários iniciais que variam entre R$ 4 mil a quase R$ 23 mil. Do total das vagas, 5.948 são para quem tem graduação e 692 para nível médio.

As inscrições começam em 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. Os exames estão marcados para 5 de maio. Em Minas Gerais, as provas serão aplicadas em Belo Horizonte, Almenara, Araçuaí, Araxá, Betim, Contagem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Ituiutaba, Janaúba, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Pirapora, Itajubá, Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia.

Para o Banco Central, estão contempladas 100 vagas para o cargo de analista nas áreas de tecnologia da informação e de economia e finanças, com salário inicial de R$ 20.924,79, com possibilidade de chegar a R$ 29.832,94 ao longo da carreira.

O certame do Banco do Nordeste tem 500 vagas para analista bancário (410 vagas para remuneração inicial de R$ 3.788,16, com exigência de nível médio) e especialista técnico em tecnologia da informação (90 vagas, partindo de um salário de R$ 6.556,92, podendo chegar a R$ 10.099,82 após três meses no cargo, com exigência de nível superior), e formação de cadastro de reserva.

Dalete Tavares dá dicas de como se preparar bem para concursos públicos Jair Amaral/EM/D.A Press

Entre as chances de conseguir um novo trabalho em 2024, também está o concurso da Petrobras, que teve as inscrições reabertas até 31 de janeiro, depois de o período ter sido suspenso a fim de otimizar as oportunidades de acesso dos candidatos. Com isso, as provas objetivas serão realizadas em todas as capitais, além das cidades relacionadas no edital, sendo que os locais de aplicação não estão mais vinculados aos polos de trabalho escolhidos no momento da inscrição. São 6.412 vagas, incluindo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro reserva.

Com salário básico de R$ 3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82, de acordo com o edital, a depender da carreira, estão oportunidades entre: enfermagem do trabalho; inspeção de equipamentos e instalações; logística de transportes (controle); manutenção (calderaria, elétrica, instrumentação e mecânica); operação; operação de lastro; projetos, construção e montagem (edificações, elétrica, instrumentação e mecânica); química de petróleo; segurança do trabalho e suprimento de bens e serviços (administração).

As provas estão marcadas para 24 de março e as vagas compreendem cidades em Pernambuco, além de outras no Sudeste e Sul do país, sendo Betim a opção em Minas Gerais.

Vagas em instituições financeiras



Também estão disponíveis, até 31 de janeiro, as inscrições para ingressar na Casa da Moeda. São 68 vagas para ensino médio e superior – 54 para preenchimento imediato e 14 para formação de cadastro reserva. Os aprovados e nomeados terão salários que podem alcançar mais de R$ 9 mil, conforme a carreira.

As vagas se destinam a: técnico de segurança (segurança corporativa e patrimonial), sendo 20 vagas para homens e 20 para mulheres, e técnico de segurança (prevenção e combate a incêndio), com 12 vagas, todas essas com exigência de ensino médio. Para ensino superior, são duas vagas para analista de produção (designer de valores/gravador). As provas objetivas, a avaliação psicológica, a prova de capacidade física e o procedimento de heteroidentificação serão realizados no Rio de Janeiro.

Entre os concursos previstos para a área bancária ainda estão o certame da Caixa Econômica Federal (cargos, formação e número de vagas a definir, com salário de R$ 3.597,00, além de benefícios), do BNDES (cargos a definir, formação exigida de níveis médio e superior, 94 vagas e salários entre R$ 4.794,50 a R$ 15.048,69), e do Banco do Brasil (para cargos de analista, inspetor e agente executivo, níveis médio e superior, 60 vagas e salário entre R$ 4.750,20 a R$ 20.924,80).

Considerando as chances com bom salários, o ano é também de expectativa para a publicação do edital para concurso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com remuneração de até R$ 13 mil, e para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com lotação no Rio de Janeiro e Espírito Santo, com remuneração de até R$ 27 mil.

Para quem deseja mudar de vida ingressando na carreira pública, são várias as seleções já marcadas para 2024, mas, ao longo dos próximos meses, a lista de oportunidades tende a crescer.

Ofertas de concursos em Minas Gerais



TRIBUNAIS

TSE Unificado

(Tribunal Superior Eleitoral)

Cargos: Analista e Técnico

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 520

Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

TRF 6

(Tribunal Regional Federal

da 6ª Região)

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: 150 vagas previstas

Salário: a definir

TJMG

(Tribunal de Justiça)

Cargo: Oficial judiciário

Formação: Nível médio

Vagas: a definir

Salário: a definir

SEGURANÇA PÚBLICA



Corpo de Bombeiros

de Minas Gerais

Cargos: Soldado combatente, oficial e oficial de saúde

Escolaridade: nível médio

Número de vagas: 329

Salário: R$ 4.360,83 e R$ 7.175,30 (último edital)

PCMG

(Polícia Civil)

Status: autorizado

Cargo: delegado, investigador, perito criminal e médico-legista

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 255

Salário: R$ 4.631,23 a R$ 12.967,43

Guarda de Uberaba

Cargo: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível médio

Número de vagas: 100

Salário: R$ 1.852,28 + benefícios

PREFEITURAS

Divinópolis

Cargo: vários

Formação: a definir

Vagas: 1.400

Salário: até R$ 8.829,79

(último edital)

SAÚDE

SMS/BH

(Secretaria Municipal de Saúde)

Cargos: diversos

Formação: médio, técnico e superior

Vagas: 1.153

Salário: R$ 1.400,13 a R$ 9.183,54 (último edital)

SMS/Contagem

(Secretaria Municipal de Saúde)

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.133,40 a R$ 4.878,32 (último edital)



Hemominas

(Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia)

Cargo: diversos

Formação: médio e superior

Vagas: 316

Salário: R$ 1.455,57 a R$ 6.387,13

CISDESTE (MG)

Cargo: a definir

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

EDUCAÇÃO

SME/Uberaba

(Secretaria Municipal de Educação)

Cargos: Professor, coordenador e inspetor educacional

Vagas: 875

Formação: níveis médio e superior

Salário: a definir

FCS

(Fundação Clóvis Salgado)

Cargo: Professor, TGA e AGA

Vagas: a definir

Formação: Nível médio e superior

Salário: R$ 2.083,72 (último edital)

OUTRAS ÁREAS

PRODABEL

(Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte)

Cargo: Vários

Formação: Nível superior

Vagas: 20 e cadastro de reserva

Salário: R$ 4.041,22

(último edital)

Seplag/MG

(Secretaria de Planejamento e Gestão)

Cargos: Pesquisador, gestor e técnico

Formação: Nível técnico e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Sumob/BH

(Superintendência Municipal de Mobilidade do Município)

Cargos: Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental

Formação: Nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 7.510,06

Sefaz/MG

(Secretaria de Estado de Fazenda)

Cargos: Técnico Fazendário e Gestor Fazendário

Formação: Nível médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.939,84 (Técnico) e

R$ 1.508,27 (Gestor)