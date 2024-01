Enquanto a B3, a Bolsa de valores brasileira, começa o ano com o pé no freio, os estrangeiros vão às compras

Enquanto a B3, a Bolsa de valores brasileira, começa o ano com o pé no freio, os estrangeiros vão às compras. Um estudo feito pela plataforma Quantezed constatou que os investidores do exterior compraram R$ 1,93 bilhão em ações na primeira semana de janeiro. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado houve resgate de R$ 776 milhões.

Há duas explicações para o movimento: o cenário de queda de juros no Brasil, que favorece investimentos em renda variável, e o valor das ações negociadas no país, ainda considerado baixo pelos analistas apesar da forte valorização no final do ano passado. Para 2024, as casas de análise e os bancos mantêm o otimismo com o mercado acionário do país.

A maioria das instituições estima que o Ibovespa, o principal índice da Bolsa nacional, chegará aos 140mil pontos neste. Mais otimista, o banco Santander defende ser possível alcançar os 160 mil, o que representaria um avanço de 25% sobre o fechamento de 2023.

Shein quer entrar no futebol

Como se não bastassem as investidas no comércio eletrônico, a Shein agora está de olho no futebol. A empresa fundada na China e com sede em Singapura estuda participar das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) para aproveitar a onda de profissionalização que chegou aos clubes brasileiros. A empresa tem munição para desbravar o mercado.

A Shein é o principal aplicativo de compras em 56 países, mas seus produtos chegam a pelo menos 150 nações. Seu faturamento anual é da ordem de US$ 25 bilhões.



Brasil tem 5 bancos entre os 100 maiores do mundo



Cinco representantes brasileiros entraram na lista dos 100 maiores bancos do mundo em valor de mercado elaborada pela consultoria GlobalData. O Itaú está no 31º lugar, avaliado em US$ 63,4 bilhões. As outras instituições são Bradesco (59º), Banco do Brasil (61º), BTG (64º) e Santander (79º).

O banco mais valioso do mundo em capitalização de mercado é o americano J.P.Morgan, cotado a US$ 491,8 bilhões, à frente do também americano Bank of America e do Industrial and Commercial Bank of China.

“A energia nuclear é a única fonte livre de carbono que pode fornecer energia de forma confiável dia e noite, durante todas as estações, quase em qualquer lugar do planeta, e que funciona em grande escala”

Bill Gates, fundador da Microsoft



Críticas de Lula incomodam setor de energia

Empresas do setor energético estão incomodadas com a falta de disposição do governo Lula para acelerar a implementação do mercado livre de energia no país. A segunda fase do sistema – que, entre outros benefícios, permite ao cliente escolher o seu fornecedor de energia – entrou em vigor em 1º de janeiro. Para Lula, o modelo beneficia apenas as empresas e não o cidadão comum. Não seria o caso, portanto, de abrir o mercado livre para que qualquer pessoa possa optar por essa modalidade?

Rapidinhas

As empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus fabricaram 1,57 milhão de motos em 2023. Segundo a Abraciclo, a associação do setor, trata-se do melhor resultado em uma década. As unidades de baixa cilindrada foram as maiores responsáveis pelo desempenho – de cada 10 motos vendidas no país, oito enquadram-se nessa categoria.

A brasileira Dell Anno, especializada em móveis planejados, inaugurou a sua décima loja nos Estados Unidos. Localizada em Nova York, a unidade custou US$ 2 milhões e será a maior da empresa no país. A Dell Anno chegou ao mercado americano em 2018. Atualmente, os negócios internacionais respondem por 15% do faturamento da companhia.

As seguradoras desembolsaram US$ 250 bilhões em 2023 para cobrir danos causados por incidentes climáticos no mundo. De acordo com a alemã Munich Re, líder global no mercado de resseguros, é o maior valor da história. Especialistas afirmam que os danos causados pelos extremos do clima tendem a aumentar.