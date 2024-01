Lula com Flávio Dino em coletiva de imprensa no Planalto para anunciar Lewandowski como ministro da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que sempre quis no Supremo Tribunal Federal (STF) um ministro que tivesse experiência política. O chefe do Executivo elogiou a carreira de Flávio Dino, senador licenciado e seu ministro da Justiça e Segurança Pública, que vai assumir, em 22 de fevereiro, a cadeira deixada pela ministra aposentada Rosa Weber.

“Eu sempre sonhei que tivéssemos na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tenha vivenciado a política. Não que os que estão lá [no STF] não tenham, mas nenhum tem a experiência política que tem Flávio Dino. A experiência de deputado, a experiência de perder eleição, de ganhar eleição, de depois ser eleito governador por duas vezes e senador”, afirmou Lula.

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira (11/1), para anunciar Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF, como ministro da Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino participou de uma reunião entre Lula e o ministro aposentado e, em seguida, o presidente oficializou a escolha do nome para assumir a pasta.

“Eu quero dizer ao povo brasileiro que o país vai ganhar com essas duas escalações, uma na Suprema Corte e a outra na Justiça. Esse aviso é muito gratificante e coroa o meu primeiro ano de mandato. Eu estou muito feliz”, ressaltou o petista.

Dino foi sabatinado pelo Senado Federal em 13 de dezembro, após ser indicado por Lula para ocupar o cargo no STF. Os senadores aprovaram, em plenário, o ministro para a vaga na Corte com 47 votos a favor, 31 contra e 2 abstenções.