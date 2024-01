A Operação Lesa Pátria da Polícia Federal (PF), que mira suspeitos de financiar, incitar e participar dos atos golpistas de 8 de janeiro, já confiscou mais de R$ 25 milhões. Com a sua 23ª fase deflagrada nessa segunda-feira (8/1), um ano depois da invasão às sedes dos Três Poderes, a corporação já encontrou e prendeu 97 suspeitos que não foram presos em flagrante na Praça dos Três Poderes um dia após os atos golpistas. As informações são do balanço Polícia Federal sobre a operação, divulgadas nessa segunda-feira.

Conforme o balanço das atividades desenvolvidas até o momento, foram expedidos 313 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos R$ 11,6 milhões em bens dos investigados. Os veículos apreendidos somam R$ 5 milhões; já os ônibus usados para transportados os suspeitos até a sede dos Três Poderes, em Brasília (DF), R$ 8,4 milhões.

Os valores divulgados ainda não contabilizam as apreensões da 23ª fase, deflagrada ontem. "Além dos números acima, frutos das 23 fases da Lesa Pátria, foram realizadas 1.393 prisões em flagrante em decorrência dos atos de 8/1/2023, nos dias que sucederam aos ataques", ressaltou a PF, em nota.

8 de janeiro: as perguntas sem respostas um ano após ataques



Confira os números consolidados:

Mandados de prisão preventiva: 97

Mandados de busca e apreensão: 313

Valores de bens apreendidos: R$ 11.692.820,29*

Valores de veículos apreendidos: R$ 5.032.147,00*

Valores de ônibus apreendidos: R$ 8.400.000,00*

*Os valores são estimados, tendo em vista que bens sofrem depreciação com o passar o tempo e não foram contabilizadas ainda as apreensões da 23ª fase.