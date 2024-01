Ato em defesa da democracia no Congresso marca um ano do 8 de janeiro

Autoridades fazem ato em defesa da democracia na data em que marca 1 ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Participam da solenidade o presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT), o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Acompanhe ao vivo: