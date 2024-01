O governador Romeu Zema (Novo) criticou, nesse sábado (6/1), as saídas temporárias, popularmente conhecidas como 'saidinhas', benefício que alguns presos em regime semiaberto têm em determinados períodos do ano, conforme definido pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Ao condenar as saídas temporárias, Zema também cobrou dos parlamentares do Congresso Nacional uma alteração na lei. Atualmente, um projeto que propõe fim das saidinhas está em discussão na Comissão e Segurança Pública do Senado. No entanto, o projeto está parado.

"Leis ultrapassadas podem tirar a vida de mais um policial em Minas. Bandidos com histórico de violência são autorizados para “saidinha”, que resulta em insegurança pra todos brasileiros. Passou da hora disso acabar. A mudança tá parada no Congresso. Até quando?", cobrou o governador Romeu Zema no X, antigo Twitter.



PM baleado

A crítica do governador se dá em razão do ocorrido com o sargento Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que levou dois tiros na cabeça e um na perna, durante uma ação policial no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte. Durante a ação, o militar foi baleado por Welbert de Souza Fagundes, que era considerado foragido da Justiça por não retornar ao presídio após a concessão de uma "saidinha" no mês de dezembro.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), Welbert estava preso no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde 24 de agosto do ano passado.

Segundo informações da Polícia Militar, ele teve o benefício da saidinha concedido em dezembro e deveria ter retornado ao presídio no dia 23 do mesmo mês.



Relembre o caso

O sargento foi baleado na noite de sexta-feira (5/1) e está internado em estado gravíssimo no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O policial, de 29 anos, junto a outros militares, perseguia um Uno que tinha sido roubado. Na entrada do bairro, o fugitivo perdeu o controle do carro e bateu no meio-fio. Os ocupantes do veículo, dois homens, fugiram a pé. Os policiais se dividiram: cada um foi atrás de um dos ladrões.

O sargento chegou a se aproximar de um homem de 25 anos. Nesse instante, deu ordem para que o fugitivo parasse e se deitasse. De repente, o homem, que estava de costas, virou-se, apontando uma arma para o policial e atirando. O policial caiu no chão. O homem atirou mais uma vez, atingindo a perna do sargento. Antes de desmaiar, o sargento desferiu vários tiros na direção do seu agressor, atingindo-lhe uma das pernas.

Em suas redes sociais, Zema também prestou solidariedade ao sargento. "Minha solidariedade ao Sargento Dias, da PM, atingido gravemente por tiros durante perseguição a criminosos na noite dessa sexta, dia 5, em BH. A equipe médica do Hospital João XXIII está empenhada na recuperação deste herói. O criminoso foi capturado", escreveu o governador mineiro.