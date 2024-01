Quase um ano depois da invasão à sede dos Três Poderes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) insiste em dizer que o evento foi uma "armadilha da esquerda". Essa não é a primeira vez que ele tenta tirar a responsabilidade de seus apoiadores sobre o 8 de janeiro.

Em entrevista à CNN, Bolsonaro disse que esse comportamento nunca partiu de pessoas da direita. Ele ainda alega que os invasores foram convocados pela esquerda.

"Desde que ocorreu, eu estava nos Estados Unidos, e nas minhas redes sociais lamentei. Nunca foi esse o comportamento das pessoas que são do nosso lado, pessoas de direita. Tanto é que, apesar da CPMI, que nada apurou, temos certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda", declarou o ex-presidente. "

"Lamentável", completou sobre o 8 de janeiro. "Não é do pessoal que nos segue, nos acompanha; bolsonaristas, pessoal conservador, nunca foi de fazer isso aí".



Jair Bolsonaro novamente repudiou os atos golpistas e também lamentou as "punições altíssimas" aplicada às pessoas que já foram julgadas.

"A informação que nós tínhamos é que na antevéspera do episódio, no próprio acampamento, lá em Brasília, tinha menos de 300 pessoas. Foi um movimento final, convocado por mídias sociais, que não eram as nossas", disse.

Apesar da fala do ex-presidente, para a invasão do 8 de janeiro, diversos apoiadores de Jair Bolsonaro convocaram manifestantes por meio das redes sociais para irem à Praça dos Três Poderes. Há, inclusive, registros sobre alguns desses apoiadores convocando manifestantes, registros esses que também são usados nas investigações para chegar aos incitadores dos atos golpistas e que já levaram a prisão de alguns deles. Além disso, no ato da invasão, vários deles fizeram transmissões ao vivo.