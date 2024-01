A União cedeu uma área para a construção do Museu da Democracia, que foi prometido após os atentados de 8 de janeiro do ano passado, que ocorreram em Brasília. A obra tem custo previsto de R$ 40 milhões e será viabilizada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O terreno destinado ao prédio fica na Esplanada dos Ministérios, ao lado do Conjunto Nacional.

De acordo com o Ministério da Cultura (Minc), desde que ocorreram os atentados, a pasta vem trabalhando para viabilizar o empreendimento. Nos próximos dias, a cessão da área deve ser oficializada. Após isso, oMinC e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) vão lançar um concurso nacional para escolha do projeto arquitetônico.

O novo prédio vai interagir com as traços de Oscar Niemeyer, que inundam a Esplanada dos Ministérios nas construções modernas que abrigam as sedes dos Três Poderes, ministérios e autarquias federais. O lote destinado ao projeto está localizado no Setor Cultura, na parte norte da Esplanada.

Em nota, o Minc informou que a obra será feita “com a união dos setores democráticos do país” e está desvinculada de setores políticos. “O intuito é que seja uma instituição cívica, plural e construída em sintonia com todos aqueles que apoiam a democracia”, destaca o texto.

“Além disso, a institucionalização do Museu da Democracia deverá ser pautada por um processo participativo de consultas com especialistas, representantes de coletivos e entidades reconhecidamente engajadas em processos culturais e educativos voltados à valorização da democracia e dos direitos humanos”, completou o ministério.