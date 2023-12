O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi o convidado do EM Minas deste sábado (16/12), transmitido pela TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI. Em conversa com o jornalista Benny Cohen, o político faz um balanço do seu primeiro ano completo enquanto prefeito e avalia o andamento dos projetos da capital mineira.

Com uma série de obras viárias e urbanísticas em andamento, o prefeito ressaltou o diálogo com a gestão do governador Romeu Zema (Novo) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fuad pontua que não há maneiras dos municípios sobreviverem financeiramente sem os recursos advindos dos governos estaduais e federais, sendo preciso manter uma boa relação.

“O que eu tenho feito é um diálogo constante tanto com o governo do Estado, quanto com o governo federal, e tenho sido muito bem recebido por todos os dois. Esse é o nosso grande lema. Nós conversamos com todo mundo que queira ajudar a Belo Horizonte e estamos conseguindo muito sucesso”, disse.

Aliado do presidente Lula durante as eleições de 2022, Fuad ressaltou ainda que no próximo dia 22 estará em Brasília, junto com outros prefeitos, para conversar com o chefe do Palácio do Planalto. Belo Horizonte tem uma série de projetos que precisam de articulação com o governo federal, como as intervenções na área do antigo aeroporto Carlos Prates e no Anel Rodoviário.

“Quando você chega pra dialogar com boa vontade, querendo resolver problemas, você encontra boa vontade do outro lado. Logicamente, tem coisas que a gente precisa que não podem e aí acabou, tem que entender isso, mas coisa que é possível fazer a gente consegue porque tem uma boa vontade do outro lado. Conversar é isso, o diálogo é esse, por isso que eu acho que se não conversar não resolve”, emendou Fuad.

