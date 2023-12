O deputado José Medeiros (PL-MT) era um dos poucos bolsonaristas presentes no plenário durante a votação

A oposição obteve uma única, mas importante vitória na aprovação da reforma tributária na noite desta sexta-feira (15/12). Um destaque do PL, partido de Jair Bolsonaro, retirou do texto uma taxação maior para armas. O destaque é instrumento que permite separar uma parte do texto e votá-la isoladamente.

Para derrotar os bolsonaristas nessa votação eram necessários 308 votos. Os favoráveis a manter a taxação para armamento alcançaram 293. Faltaram 15 votos. No primeiro turno, destaque semelhante a esse, havia sido derrotado com os votos de 326 deputados.

Apenas dois deputados ligados ao ex-presidente estavam no plenário no momento — Marcel Van Hattem (Novo-RS) e José Medeiros (PL-MT) — e comemoraram. Na sequência, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), encerrou a votação e os governistas celebraram a aprovação da reforma, apesar dessa derrota na votação final.