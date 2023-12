O comentarista de política da GloboNews, Octavio Guedes, avaliou que a ida do Ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF) é uma perda para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro foi aprovado pelo Senado Federal na noite dessa quarta-feira (14/12), por 47 votos favoráveis e 31 contrários.

“O governo Lula vai se arrepender muito de ter mandado o Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF). Falando politicamente, no campo progressista, não vejo um sucessor claro do Lula. Quem derrotou a extrema-direita foi o Lula e não a esquerda, que é (Lula) o maior líder popular depois de Getúlio Vargas”, disse.

O jornalista avaliou que, apesar de Lula ser político do campo da esquerda, sua vitória sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se deu pela figura carismática que ele possui. “Alguém que desde a década de 1990 fala em temas que tocam no coração do eleitor de até dois salários mínimos. Quem ganhou as eleições foi líder que há mais de 40 anos fala de igual para igual com o pobre, não foi o conjunto de ideias da esquerda”, frisou.

Para Guedes, uma possível saída de Dino da política é um desfalque para o campo progressista em um momento em que, internacionalmente, a direita é mais forte que a esquerda. “Lula não tem um sucessor claro. O Dino era um nome desse campo progressista, então se tem esse desfalque”, emendou.

Com 55 anos de idade, Dino foi Juiz Federal concursado por 10 anos, deputado federal, governador do Estado do Maranhão, e é senador eleito. Com sua aprovação, a tendência é que ele fique na Suprema Corte até 2043, quando irá completar 75 anos e pelas regras atuais vai precisar se aposentar.

Nada impede, no entanto, que o novo ministro do STF deixe o cargo antes da aposentadoria compulsória e retorne para a vida política.